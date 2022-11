Sp. Braga surpreendido pelo Casa Pia perde vice-liderança da Liga

Lisboetas vencem na “Pedreira” com golo de Rafael Martins e regressam ao quarto lugar, por troca com o Sporting.

O Casa Pia impôs, este domingo, uma derrota por 0-1 ao Sp. Braga, com a equipa minhota a perder pela segunda vez consecutiva na condição de visitada para a Liga, em partida da 12.ª ronda.

Rafael Martins marcou aos 23 minutos e devolveu o quarto lugar aos casapianos, com 23 pontos, por troca com o Sporting, enquanto o Sp. Braga viu consumada a queda para o terceiro posto, com 25 pontos, a um do FC Porto.

Na condição de visita incómoda, sustentada por uma única derrota, em Alvalade, e um empate nos Açores, o Casa Pia manifestou o desejo de repetir em Braga os resultados de Guimarães, Paços de Ferreira e Madeira.

A estratégia de proteger a área e atacar apenas pela certa, de Filipe Martins, funcionou em pleno a meio da primeira parte, quando o Sp. Braga parecia ter sitiado o adversário, salvo por um par de defesas de Ricardo Batista.

De forma fria e cínica, o Casa Pia respondeu às sucessivas investidas minhotas com uma simples estocada de Rafael Martins (23'), que marcou na primeira viagem à baliza de Matheus.

O Sp. Braga olhava para as estatísticas e não percebia como era possível estar em desvantagem apesar de contabilizar mais de uma dúzia de remates. A verdade é que nem Vitinha, nem Abel Ruiz, nem Iuri Medeiros se aproximavam da eficácia de Rafael Martins.

E a primeira parte só não foi ainda mais madrasta para os bracarenses porque Matheus negou o segundo golo visitante, salvando a segunda situação de grande perigo num remate de Neto (45+5’).

Para o Sp. Braga, a sensação de “déjà vu” era demasiado intensa, depois de ter perdido o último jogo em casa para o campeonato, frente ao Desp. Chaves, com um golo madrugador. Essa reminiscência impelia os “guerreiros” para uma batalha desenfreada que desprotegia a retaguarda, potenciando um jogo de enorme vertigem.

Ganhava o espectáculo, com os guarda-redes a resolverem todos os problemas. Matheus foi, inclusive, fundamental para manter o Sp. Braga vivo. Já Ricardo Batista, vestiu a capa de herói ao defender (74') um penálti de Ricardo Horta, que falhou o empate e a possibilidade de chegar ao 100.º golo pelos bracarenses.

O Casa Pia, apesar de duas lesões, conservou a vantagem e recuperou o quarto lugar numa noite exigente, que podia ter sentenciado mais cedo para evitar algum sofrimento.