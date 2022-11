Rápida ascensão de Holger Rune coroada com título em Paris

O dinamarquês derrotou o muito mais experiente Novak Djokovic e entrou no top 10 do ranking mundial.

Em Maio do ano passado, Holger Rune disputou a sua primeira final no Challenger Tour, no Estádio Nacional. A sua enorme vontade de progredir teve resultados na semana seguinte ao conseguir conquistar um challenger. Mas não parou aí; em meados de Janeiro, Rune entrou no top 100, em Maio, no top 50 e, em Outubro, no top 20. E esta semana, vai surgir entre os 10 melhores do mundo, após conquistar o Rolex Paris Masters, com um feito inédito (exceptuando as ATP Finals): derrotou cinco adversários do top 10 no mesmo torneio.

“É provavelmente a melhor sensação da minha vida, de toda a minha carreira. É um pequeno sonho tornado realidade, embora eu tenha sonhos maiores”, afirmou o dinamarquês de 19 anos, que já afirmara ter como objectivo ser o número um do ranking mundial. Para já, é o segundo mais novo tenista a erguer o original troféu do Rolex Paris Masters, L’Arbre de Fanti; mais jovem só Boris Becker, campeão em Paris em 1986. E foi o segundo em 2022 a vencer na mesma época um torneio do Challenger Tour e um Masters 1000 – o que não acontecia desde 1993 –, imitando o croata Borna Coric.

A adição à sua equipa técnica do treinador Patrick Mouratoglou, há três semanas, revelou-se acertada para que o tenista nórdico atingisse uma maior maturidade mais rapidamente, bem visível durante a última semana, em que controlou as emoções e a sua impaciência em ganhar, que já estavam a revelar-se a sua imagem de marca. E foi por isso, que na estreia numa final de um Masters 1000, superou o campeoníssimo Novak Djokovic, a disputar a sua 56.ª final (oitava em Paris) em torneios Masters 1000.

O sérvio dominou a primeira partida, em que não enfrentou qualquer break-point. No início do segundo set, Rune viu-se a servir a 0-40, mas reagiu a tempo e aproveitou o primeiro break-point de que dispôs para adiantar-se para 2-0. O dinamarquês soube manter a vantagem e terminou mesmo com um jogo de serviço em branco.

Mas no set decisivo, a 1-2, Rune já não teve forças para recuperar novamente de 0-40, só que Djokovic não conseguiu assumir o controlo do encontro, já que o dinamarquês fez o contra-break.

A 5-5 e já depois de receber uma massagem na côxa esquerda, Djokovic cometeu dois erros não forçados que precipitaram novo break. E num jogo épico, Runa salvou corajosamente cinco break-points, antes de obter o primeiro match-point… perdido com uma dupla-falta. Só depois de anular um sexto break-point é que Rune concluiu o encontro, com os parciais de 3-6, 6-3 e 7-5. Foi a primeira vez que Djokovic perdeu uma final de um Masters 1000 depois de ganhar o set inicial. “Foi o jogo mais stressante da minha vida, o meu coração estava quase no meu cérebro”, confessou Rune.

A lista de vítimas do teenager em Paris, inclui o actual e um antigo número um mundial e três campeões do Grand Slam: Stan Wawrinka (153.º) – depois de salvar três match-points –, Hubert Hurkacz (10.º), Andrey Rublev (9.º), Carlos Alcaraz (1.º), Felix Auger-Aliassime (8.º) e Djokovic (7.º). Um percurso de Rune que o levou a desistir de participar nas Next Gen Finals, que se iniciam esta terça-feira, em Milão. Contudo, é de esperar que o dinamarquês apareça em Turim, na semana seguinte, nas ATP Finals, na condição de suplente.

Esta semana, e pela primeira vez desde 2007, dois teenagers vão figurar no top 10, com Alcaraz e Rune a sucederem a Djokovic e Andy Murray, ambos igualmente com 19 anos. Uma conclusão fantástica da época regular para Rune, que iniciou o ano no 103.º lugar.

“O que mais me impressiona é o seu espírito de luta e sua compostura. Viveu a melhor semana da sua vida e mereceu-o. Foi corajoso e eu não fui suficientemente activo nesses momentos. Ontem, podia ter perdido perfeitamente com Tsitsipas e ganhei; hoje não. Não faz mal, foi uma boa semana”, concluiu Djokovic.

Nas WTA Finals, que decorrem em Fort Worth (EUA), Caroline Garcia (6.ª mundial) venceu a russa Daria Kasatkina (8.ª), por 4-6, 6-1 e 7-6 (7/5), garantindo o segundo lugar no Grupo Tracy Austin. A francesa conseguiu um feito inédito, já que Kasatkina tinha ganhado todos os 29 encontros em que venceu a primeira partida.

Nas meias-finais, Garcia defronta a grega Maria Sakkari (5.ª). Na segunda meia-final, Iga Swiatek (1.ª) – que terminou a fase de grupos só com vitórias, após derrotar Coco Gauff (4.ª), por 6-3, 6-0 – vai defrontar Aryna Sabalenka (7.ª).