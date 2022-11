Manchester United não passa em Villa Park

Não chegou a dez a série de jogos consecutivos do Manchester United sem perder. Depois de sete vitórias e dois empates nos últimos nove encontros, a série invencível dos “red devils” acabou em Birmingham, com uma derrota por 3-1 com o Aston Villa, naquele que foi o jogo de estreia de Unai Emery como treinador dos “villains”.

Cristiano Ronaldo foi titular pela décima vez esta época (Dalot também esteve no “onze”), mas pouco fez para aumentar os seus números da época (continua apenas com três golos marcados) e para impedir o regresso dos “red devils” às derrotas. O Villa nunca perdeu o controlo do jogo, nem do marcador, depois de se colocar na frente logo aos 8’, por Leon Bailey. Logo a seguir, aos 11, Lucas Digne aumentou a vantagem, e o United só conseguiu responder perto do intervalo, por Luke Shaw.

Antes que a equipa de Ten Hag pudesse fazer alguma coisa mais em termos de reacção, os homens da casa fizeram o 3-1 no início da segunda parte, por Jacob Ramsey, aos 49’, e foram muito eficazes a deixar os avançados do United bem longe da sua baliza – não houve uma oportunidade flagrante na segunda parte para CR7 e companhia.

Com esta derrota, o United falhou a entrada no top 4 da Premier Legue – tem 23 pontos, menos três que o Tottenham. Já o Villa, sofreu os bons efeitos da mudança de treinador e subiu bastante na tabela, para o 13.º posto, agora com 15 pontos.