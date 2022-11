Liverpool volta a ter mais vitórias que derrotas

“Reds” triunfam em Londres sobre o Tottenham por 1-2 na Premier League inglesa, com dois golos de Mo Salah.

O Liverpool tem tido uma época de carrossel, com uma irregularidade tal que é difícil prever que objectivos é que ainda estão no seu horizonte. Mas, neste domingo, os “reds” conseguiram bater uma equipa de topo da Premier League, voltando a ter mais vitórias (5) que derrotas (4) e empates (4). A equipa de Klopp triunfou em Londres sobre o Tottenham por 1-2, num jogo em que esteve ao seu melhor na primeira parte, mas que quase deixou fugir na segunda metade.

Os “reds” tiveram um grande arranque de jogo e, aos 11’, já venciam por 0-1, com um golo de Mo Salah, a concluir uma bela jogada colectiva que teve o ex-benfiquista Darwin Nuñez a fazer o passe final para a concretização do egípcio.

O domínio do Liverpool ganhou outra expressão aos 40’, com Salah a bisar, aproveitando da melhor maneira um erro tremendo de Eric Dier, que aliviou uma bola longa directamente para os pés do avançado africano.

Era uma vantagem mais do que justa ao intervalo para o Liverpool, mas alguma coisa terá Antonio Conte dito aos seus jogadores durante a pausa, porque o Tottenham reapareceu em campo com outra disposição e fez aquilo que o Liverpool lhe tinha feito no primeiro tempo.

O melhor que os “spurs” conseguiram no jogo foi reduzir para 1-2, um golo de Harry Kane aos 70’, após passe de Kulusevski. Os londrinos carregaram até ao último minuto e causaram muitos problemas ao Liverpool, qua acabou por segurar a sua primeira vitória fora de casa na Premier League.