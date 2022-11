Músico Aaron Carter, irmão do Backstreet Boy Nick Carter, morreu aos 34 anos

Aaron Carter, que foi estrela pop enquanto criança e andou em digressão com a banda do irmão, a bem sucedida Backstreet Boys antes de ser rapper e actor, foi encontrado morto em sua casa no sábado, perto de Los Angeles.

Um porta-voz do Los Angeles Sheriff's Department confirmou à Reuters que uma pessoa morta tinha sido encontrada na residência de Carter e que estavam detectives do departamento de homicídios a caminho do local. Não existem informações sobre suspeitas de crime em torno da sua morte.

Carter, de 34, lançou o seu primeiro álbum em 1997 quando tinha apenas nove anos, tornando-se uma jovem estrela pop que aparecia frequentemente no canal Nickelodeon, segundo o site TMZ e revista The Hollywood Reporter. Virou-se para o rap mais tarde na sua carreira e também entrou em produções teatrais musicais como Seussical, na Broadway.

Por vezes partilhava publicamente ter tido problemas de dependência durante anos.

Em 2019, no programa televisivo norte-americano The Doctors, mostrou um saco cheio de medicamentos que dizia tomar depois de lhe ter sido diagnosticado distúrbio de personalidade múltipla, esquizofrenia, depressão profunsa e ansiedade. Carter frequentou vários centros de reabilitação, mais recentemente este ano para tentar recuperar a custódia do filho, Prince, segundo a The Hollywood Reporter.