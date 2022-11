Yoshua Bengio: “Há inteligência dos humanos que não queremos ter nas máquinas”

Yoshua Bengio aparece em terceiro lugar na lista anual dos cientistas mais influentes do mundo divulgada há cerca de uma semana pela Universidade de Stanford, nos EUA. Ainda antes desta distinção, o PÚBLICO falou, na sua casa em Montréal, com o cientista canadiano reconhecido pelas suas conquistas no mundo da inteligência artificial e da deep learning (aprendizagem profunda). Fundador e director do Montreal Institute for Learning Algorithms (MILA), Yoshua Bengio partilhou em 2018 o Prémio Turing com outros dois cientistas desta área, Geoffrey Hinton e Yann LeCun,