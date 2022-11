O Mediterrâneo: um relato inédito sobre o clima, as ameaças e as esperanças

Pela primeira vez na história das negociações climáticas, haverá uma voz mediterrânica à mesa. Uma coligação diversificada reunir-se-á para a inauguração do Pavilhão do Mediterrâneo na COP27: Norte e Sul, sector público e privado, empresas e mundo académico, mulheres e homens. Reunimo-nos para neutralizar a maior ameaça existencial de sempre para o mar e para a região que tanto marcou a história, o conhecimento e a civilização. O primeiro Pavilhão do Mediterrâneo servirá não só para realçar a urgência da crise climática e a necessidade de acelerar a transição sustentável, mas também para iluminar as soluções e políticas inovadoras que saíram desta região frequentemente esquecida.

A emergência climática é global, exigindo a atenção de todos. Mas os seus impactos e severidade não são sentidos da mesma forma em todo o lado. A região mediterrânica está também mais exposta, tanto por razões climáticas como socioeconómicas, e se não agirmos agora, enfrentamos previsões terríveis, incluindo o colapso de ecossistemas, cidades e estruturas sociais inteiras tal como as conhecemos.

Ainda este verão, uma onda de calor letal causou estragos com secas e incêndios em toda a região, bem como enormes danos nos ecossistemas marinhos. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas e dezenas morreram – no norte da Argélia, pelo menos 40 pessoas perderam as suas vidas nos incêndios de agosto.

Entretanto, no sudoeste de França, mais de 36.700 pessoas foram retiradas de suas casas. Espanha e Portugal enfrentam as suas maiores secas em mais de 1000 anos. Um Mediterrâneo empobrecido e desequilibrado tem consequências muito para além das preocupações regionais – é uma ameaça global como o lugar onde três continentes convergem.

Com uma crise climática global já em mãos, tornou-se agora mais claro do que nunca que devem ser tomadas medidas direcionadas e decisivas para salvar a região mediterrânica da inevitável e rápida deterioração desta situação. O verão de 2022 não foi um exemplo isolado. No seu conjunto, a região regista o segundo aquecimento global mais rápido em todo o mundo, e as águas deste mar partilhado são as que aquecem mais rapidamente. Estes riscos são agravados por elevados níveis de poluição.

Acompanhe a COP27 no Azul A Cimeira do Clima das Nações Unidas é o ponto mais alto da diplomacia em torno das alterações climáticas, onde os países discutem como travar as emissões de gases com efeito de estufa que causam o aquecimento global. Este ano é no Egipto, de 6 a 18 de Novembro. Acompanhe aqui a Cimeira do Clima.

A Rede Mediterrânica de Peritos em Alterações Climáticas e Ambientais (MedECC) publicou um relatório pioneiro e abrangente sobre as questões ambientais e climáticas que a nossa região enfrenta. Se não forem tomadas medidas políticas e económicas em breve, as ondas de calor extremas tornar-se-ão mais quentes até muitas cidades se tornarem quase habitáveis, especialmente para as populações mais pobres e mais vulneráveis.

A vida na costa também ficará ameaçada, uma vez que o nível do mar deverá subir um metro até 2100 (com aumentos posteriores inevitáveis), o que não só prejudicará as nossas costas, como também comprometerá a subsistência de mais de 37 milhões de pessoas, incluindo a possibilidade de escassez de alimentos e a propagação de doenças e agentes patogénicos de origem hídrica. Isto poderá resultar em instabilidade política, deslocação humana e mesmo em conflitos.

Este é um cenário que ninguém se pode permitir. Mas a nossa história não é apenas um grito de sensibilização e ajuda. É antes um conto de esperança, de ação decisiva, de soluções ambiciosas e de paz. A nossa Casa do Mediterrâneo na COP27 em Sharm el-Sheikh quer mostrar como, à escala regional, estamos a adoptar uma abordagem para enfrentar as alterações climáticas que é simples mas eficaz: juntos podemos, juntos devemos.

Até agora, a reconhecida diversidade do Mediterrâneo tem conduzido demasiadas vezes à fragmentação e conduzido a uma falta de compreensão. Mas esta realidade pode ser virada a nosso favor: a riqueza de conhecimentos e recursos são suficientemente diversificados, são capazes de mitigar as ameaças que temos em mãos e moldar a situação drástica para benefício de todos.

Como região, o Mediterrâneo tem um enorme potencial para fornecer algumas das soluções de que necessitamos para enfrentar estes desafios e evitar os cenários mais pessimistas. A partilha pró-activa de conhecimentos e expertise deve tornar-se a norma. A sul e leste do mar comum existe um enorme potencial de energia solar, eólica e marinha, por exemplo; mas se os resultados fossem apenas locais, não haveria procura suficiente para financiar o seu adequado desenvolvimento.

A norte do Mediterrâneo, a desertificação está a acelerar em resultado de secas e da utilização insustentável da água. Mas os processos agroecológicos, os recursos fitogenéticos – as plantas e culturas tradicionalmente adaptadas aos climas mais secos – e a experiência milenar sobre como explorá-los residem atualmente quase exclusivamente no Sul. Será que cada um de nós deve guardar o que tem para si?

As nossas experiências colectivas em sensibilização e colaboração inter-regional conduziram-nos repetidamente à mesma conclusão crucial. Reunimo-nos para enviar uma mensagem a negociadores de todo o lado. Nenhum governo ou política pode, por si só, enfrentar esta ameaça global. Quando os países adoptam de forma isolada políticas climáticas robustas, perdemos os vastos benefícios potenciais que os recursos e infra-estruturas de energias renováveis das diferentes regiões nos podem oferecer. Ao celebrarmos as nossas diferenças, em vez de as temermos, podemos resolver a crise climática e, ao mesmo tempo, lançar as bases para a paz.

“Juntámo-nos para construir um pavilhão” não é a história completa. Como coligação por detrás desta iniciativa, reunimo-nos para enviar uma mensagem: pusemos à prova as nossas reivindicações de sustentabilidade no mundo real e elas funcionam. Se conseguirmos ver a diferença como um recurso em vez de a temermos, podemos resolver a crise climática. E, em paralelo, estaremos a estabelecer as fundações de um planeta em paz.

Pavilhão do Mediterrâneo:

União para o Mediterrâneo (UfM)

Programa das Nações Unidas para o Ambiente - Plano de Acção para o Mediterrâneo (UNEP-MAP) e Plano Bleu e MedWaves

Parceria para a Investigação e Inovação na Fundação Mediterrânica (PRIMA)

Copernicus Climate Change Service (C3S) implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo

Ecomondo

Programa ENI-CBC Med

Associação dos Economistas Euromediterrânicos (EMEA)

Centro Internacional de Estudos Agronómicos Avançados do Mediterrâneo (CIHEAM)

Programa Interreg MED e Unimed

Med Energy Conference & Exhibition (OMC)

Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco (PA2F)

Rede de Peritos Mediterrânicos em Alterações Climáticas e Ambientais (MedECC)