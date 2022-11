Nome Andreza Reserva Branco 2020

Produtor Lua Cheia – Saven, Lda.

Castas Viosinho e verdelho

Região Douro

Grau alcoólico 13 por cento

Preço (euros) 6,95 (garrafeira5estrelas.com)

Pontuação 89

Autor José Augusto Moreira