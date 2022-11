Vila Franca de Xira e a alta velocidade

A quadruplicação da via entre Lisboa-Oriente e Castanheira do Ribatejo fazia parte do processo de Renovação da Linha do Norte, que acompanhei como ferroviário que fui. A construção ficou por Alverca, já que o troço a norte da estação de Vila Franca de Xira tinha dificuldades de espaço para essa quadruplicação, por ter de cada lado da via existente vias rodoviárias de nível superior ao da via-férrea e que não se podiam eliminar. Havia uma solução para o problema, mas nunca foi tentada, até porque a obra da Linha do Norte foi suspensa.

No troço até Castanheira do Ribatejo, a quadruplicação havia sido aceite pelas autarquias. A quadruplicação até ao Carregado não terá quaisquer razões para ser reprovada por essas entidades, porque decerto irá ser explorada por comboios suburbanos. Se não o fosse, para quê a quadruplicação da via?

Quanto aos 70 comboios de alta velocidade (que serão apenas de velocidade elevada) que farão o trajecto Lisboa-Oriente/Porto, é um número inacreditavelmente elevado. Quem já esteve vinte minutos numa passagem superior sobre uma linha de TGV e contou os comboios que passaram concluirá imediatamente que a alta velocidade que o Governo apregoa não terá um mínimo de rentabilidade.

Carlos Anjos, Lisboa

A propósito da 33.ª cimeira luso-espanhola

Ontem decorreu em Viana do Castelo mais uma cimeira luso-espanhola. Graças às excelentes relações, tudo decorreu da melhor forma. Portugal e Espanha são dois Estados obrigados a entender-se. A amizade deveria propiciar o debate de toda e qualquer divergência. Mas… não é assim. Veja-se o caso de Olivença.

Foi, aliás, o jornal PÚBLICO de 17 de Julho que deu destaque ao evento, com uma nota de primeira página ("Parlamento português ‘ressuscita’ Olivença"), e uma ampla reportagem interior. A Assembleia da República ia lançar, no dia 19, um livro oficial sobre a Questão de Olivença. O objectivo era acabar com o “tabu” que rodeava o tema, bem como afastar dele as abordagens xenófobas e chauvinistas. E, na verdade, no lançamento do livro Olivença na História, com textos de mais de uma dezena de autores, perante uma sala cheia em plena biblioteca da Assembleia (Biblioteca Passos Manuel), os intervenientes destacaram essa intenção. Acabar com os “tabus” sobre o problema, torná-lo um tema de conversa comum, sem receios ou silêncios inexplicáveis,

Passaram-se dois meses. Mas, por enquanto, pouco se avançou. O Estado português quase não se pronuncia sobre esta disputa de cerca de duzentos anos, salvo em ocasiões excepcionais, em situações em que se vê quase “encurralado”. Não é possível manter por muito tempo mais este silêncio quase total e envergonhado.

Carlos Luna, Estremoz

Gerard Piqué

De vez em quando passo um olho por cima dos assuntos do futebol, mas não percebo nada desse assunto e até durmo muito bem para esse lado.

Contudo, sabe-me muito bem ver um jogador de futebol que, além de dar pontapés nas bolas e fazer render o seu dinheiro, é principalmente um homem que desenha os seus objectivos, procura atingi-los e sabe quando chegou a hora de reconhecer as suas limitações e retirar-se com honra e toda a dignidade. Não o conhecia. Foi o PÚBLICO que mo deu a conhecer. É Gerard Piqué. Mando-lhe daqui um abraço mesmo que ele não dê por isso.

José Rebelo, Caparica

Democracia

Após várias gerações nascidas depois do restabelecimento da democracia em Portugal e para quem o Estado Novo é já assunto dos livros de História, não estávamos preparados para o trumpismo e o bolsonarismo. Como diz Pacheco Pereira, as extremas-direitas até agora eram “anti” uma série de coisas e uma delas eram serem confessadamente antidemocráticas. Agora não, primeiro vão a eleições e... depois logo se vê.

E é com estupefacção que vemos bolsonaristas, pais de família, espumarem-se na TV contestando a validade do acto eleitoral e as instituições democráticas, o mesmo acto e instituições que, quatro anos antes, tinham colocado, e muito bem, o seu candidato no poder.

Constata-se uma erosão das regras básicas democráticas que pareciam estar há muito interiorizadas. Há que, por isso, acender as luzes vermelhas de alarme, nomeadamente aqui em Portugal, onde esta extrema-direita já se perfilou, sabe ao que vem e como chegar lá, porque a cartilha já está escrita. Felizmente nós também já a lemos.

José Pombal, Vila Nova de Gaia