Militares russos ocupam à força casas de civis ucranianos em Kherson

Os militares russos estão a ocupar os apartamentos dos civis ucranianos, após os expulsar à força, na cidade ucraniana de Kherson, disse esta sexta-feira à agência de notícias Associated Press (AP) um residente naquela localidade.

“Estão a forçar os habitantes da cidade a saírem. Os soldados russos têm-se mudado para os apartamentos livres em toda a cidade de Kherson. É óbvio que estão a preparar-se para lutar contra o Exército ucraniano na cidade”, adiantou o morador, que se apresentou apenas como Konstantin por razões de segurança.

Segundo Konstantin, os soldados russos estão a instalar-se em apartamentos desocupados, indo de porta em porta, verificando as escrituras de propriedade e forçando os inquilinos a sair imediatamente se não puderem confirmar a propriedade das habitações.

Os moradores também relataram problemas com o fornecimento de bens alimentares, acrescentando que hospitais e clínicas não estão a atender pacientes em Kherson.

“Quase não há entregas de alimentos na cidade, os moradores estão a usar os seus próprios stocks e estão a fazer filas para as poucas lojas que ainda se encontram abertas”, realçou Konstantin.

A informação de militares a espalharem-se pela cidade de Kherson sugere que a Rússia poderá estar a preparar-se para uma guerra urbana, antecipando-se aos avanços ucranianos.

As tropas russas têm pedido aos civis residentes em Kherson que deixem a cidade, que fica na margem direita do rio Dnieper e foi isolada do acesso de bens essenciais e alimentares pelo bombardeamento ucraniano.

O vice-administrador pró-russo da região de Kherson, Kirill Stremousov, reiterou solicitações para que os civis partam para a margem esquerda do rio.

Na quinta-feira, Stremousov disse que as forças russas podem retirar-se da cidade de Kherson em breve, mas referiu esta sexta-feira que essa declaração era apenas uma tentativa de encorajar a evacuação urbana.

Por sua vez, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, indicou que os russos estavam a fingir uma retirada de Kherson para atrair o Exército ucraniano.

Zelensky chamou as tentativas de convencer os civis a permanecerem no território controlado pela Rússia de “teatro”.

As forças russas tomaram a cidade de Kherson na primeira fase da ofensiva militar na Ucrânia no final de Fevereiro.

A Rússia anexou ilegalmente as regiões ucranianas de Kherson, Donetsk, Lugansk e Zaporijjia, no final de Setembro, e declarou lei marcial nas quatro províncias.

A administração pró-russa em Kherson já retirou dezenas de milhares de civis da cidade, citando a ameaça de aumento dos bombardeamentos enquanto o Exército ucraniano prossegue a sua contra-ofensiva.

As autoridades removeram a bandeira da Rússia do edifício da administração na quinta-feira.

A porta-voz militar do Sul da Ucrânia, Natalia Humeniuk, alertou que a remoção da bandeira podia ser uma armadilha e disse que os ucranianos não se deviam “apressar” em festejar.

A ofensiva militar lançada a 24 de Fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,7 milhões para países europeus –, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6430 civis mortos e 9865 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.