A política externa é um assunto do Presidente

Joe Biden vai poder continuar a liderar as relações da América com o mundo, qualquer que seja a composição do Congresso. Incluindo no apoio à Ucrânia.

A primeira preocupação de Joe Biden, logo que entrou na Casa Branca, foi repor as grandes linhas de continuidade da política externa norte-americana, em particular nas relações com os seus aliados permanentes na Europa e na Ásia-Pacífico. A política externa do seu antecessor, sobretudo no que diz respeito aos aliados europeus, subverteu tudo aquilo que era dado por adquirido dos dois lados do Atlântico. Donald Trump declarou a NATO “obsoleta”, com o argumento de que os Estados Unidos não podiam pagar eternamente a segurança europeia. Ignorou a União Europeia e fez da Alemanha o seu principal adversário. “America First” foi o seu grito de guerra contra o mundo. Não teve tempo para fazer grandes estragos. Conseguiu deixar os aliados em sobressalto. Isto tudo aconteceu até há dois anos. Parece-nos uma eternidade.