Jogos com História: O dia em que o Palmeiras foi a selecção do Brasil

O Estádio Governador Magalhães Pinto, “Gigante da Pampulha” pela voz do povo, “Mineirão” para a tribo do futebol, ergue-se em Belo Horizonte e é um dos mais modernos do Brasil. A 7 de Setembro de 1965, acolheu o seu primeiro jogo da selecção do Brasil, num particular com o Uruguai que terminou com vitória dos brasileiros por 3-0, assim em jeito de desforra pelo “escândalo” do Mundial 50, o célebre “Macaranazzo”. Mas os “canarinhos” eram todos “verdes”… Explique-se: pela primeira vez na história, uma equipa de clube foi escolhida para representar o país. E essa distinção coube ao Palmeiras.