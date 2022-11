Morreu Mário de Moura, figura histórica da edição literária em Portugal

O editor Mário de Moura, figura histórica da edição literária em Portugal, morreu quarta-feira aos 98 anos, após um incidente cardíaco súbito em casa. A informação sobre o seu falecimento foi dada pelo Grupo BertrandCírculo, que detinha duas das editoras fundadas pelo “decano da edição portuguesa”, a Editora Pergaminho e a Arteplural Edições, e confirmada pelo PÚBLICO com a editora e antiga colega de Moura, Joana Marques, na Pergaminho. Foi editor durante 68 anos, a mais longa carreira no sector português. “Plantei sonhos dos quais colhi os frutos”, escreveu no ano passado nas suas memórias.