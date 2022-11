Fvrtiva Lagrima 2019: o tinto fresco e equilibrado do Alentejo improvável

Dizem os especialistas que os vinhos contam histórias. Dito assim, pode até soar a poesia, mas bastou um dia acompanhar David Guimaraens - um privilégio - numa prova de Portos de várias décadas da casa Fonseca para percebermos que é bem verdade. E os vinhos contaram não só as histórias das colheitas e incidências de cada ano, mas com elas David notou também a evolução social e respectivas mudanças na vida e na agricultura no Douro. Notável!