Covid-19 em Portugal. Mais doentes em enfermaria e menos em cuidados intensivos do que há um ano

Número de doentes internados nas enfermarias com covid-19 aumentou 56% face ao ano passado. Doentes em cuidados intensivos diminuíram 40% em comparação com Outubro de 2021.

Portugal tem mais doentes internados com covid-19 nas enfermarias dos hospitais do que em Outubro de 2021, indicador que tem vindo a aumentar nas últimas semanas. Por outro lado, há um ano, o número de pessoas nas unidades de cuidados intensivos era quase o dobro do que é agora.