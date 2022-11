Revisão constitucional, esse palavrão de que o Bloco Central gosta

Entre as notícias da vitória de Lula no Brasil, os constantes bombardeamentos na Ucrânia, a subida das taxas de juro e da inflação, ficamos a saber que vai ser discutida a sério uma nova revisão constitucional. O Chega apresentou de novo uma proposta, que abre uma janela até este mês, para que mais partidos apresentem as suas ideias. Esta quinta-feira, o PSD confirmou que vai apresentar um diploma próprio no qual tem vindo a trabalhar “há algumas semanas” e que está a ser coordenado pelo ex-ministro e professor universitário Miguel Poiares Maduro.