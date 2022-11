Cimeira ibérica não trouxe nada de novo na ferrovia

Três anos depois do Lusitânia Expresso ter sido suspenso, deixando Lisboa e Madrid como as únicas capitais europeias vizinhas sem serviço ferroviário directo (são necessários três comboios e dois transbordos para se viajar entre as duas cidades), a cimeira desta sexta-feira não trouxe nada de novo para resolver este hiato. António Costa e Pedro Sánchez não responderam às perguntas do PÚBLICO sobre quais os motivos que impedem que os dois governos se ponham de acordo para que as duas empresas públicas, CP e Renfe, organizem um comboio directo entre as duas capitais ibéricas.