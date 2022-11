A pobreza no trabalho e o salário mínimo (e outros mitos)

Não parece haver uma relação clara entre o aumento do salário mínimo e a redução da pobreza no trabalho. Esta até aumentou entre 2018 e 2019, apesar do aumento do salário mínimo.

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza foi a 17 de outubro. Com ele, o número de pobres em Portugal voltou às bocas do mundo. Os últimos valores conhecidos são do final do ano passado e dizem respeito à situação de pobreza ao longo do ano de 2020. Só saberemos o que aconteceu em 2021 quando o INE divulgar os resultados do Inquérito às Condições de Vida e do Rendimento recolhido em 2022, o que acontecerá nos próximos meses.