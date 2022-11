A agonia do cristianismo

O feitiço virou-se contra o feiticeiro. A Igreja Católica fomentou, nas suas fileiras e na sociedade em geral, tal obsessão relativamente ao sexo que o controlo deste se converteu numa formidável arma de poder e submissão. Um grande número de eclesiásticos utilizou-o, a seu bel-prazer, com impunidade quase total, arruinando a vida de gerações de homens e mulheres. Do alto clero aos simples párocos e até aos seminaristas, foram muitos os que, refugiando-se nos conceitos do pecado, do sacramento da confissão, do perdão e da reconciliação, abusaram dos corpos e das almas de pessoas que confiaram na sua influência. Não há palavras que possam descrever a repulsa que esta manipulação causa, sobretudo quando pensamos que ela feriu, amiúde, gente indefesa.

Porém, o que mais impressiona em tudo isto é a secular inércia dos tribunais eclesiásticos. Os crimes que estão a vir à luz do dia mostram, de forma álgida, a inoperância do autocontrolo dentro de uma instituição que teve grande peso na sociedade e assume, ainda hoje, além da vertente religiosa propriamente dita, responsabilidades de monta na assistência e na educação. Não surpreende que certos bispos portugueses, habituados a uma certa contemporização do Estado, façam o que podem para descredibilizar as investigações em curso. A aplicação do Direito Canónico tornou-se, há muito, uma caricatura. Desprezando a lei, a Igreja perdeu irremediavelmente a confiança da sociedade.

Elsa Santos Pinho, Évora

Venham os nómadas digitais!

Li com atenção o editorial de Manuel Carvalho (como sempre), de onde concluí que acha boa ideia este welcome aos nómadas digitais. Por outro lado, pareceu-me que acha que a política de “vistos gold” provocou aumentos de preços no imobiliário e seria bom se esses vistos acabassem.

Primeiro comentário – os aumentos desenfreados no imobiliário não resultaram da venda de algumas dezenas de propriedades “caras” (para o português comum) a não europeus – resultaram, sim, da venda de dezenas de milhares de casas a portugueses que aproveitaram as taxas de juro baixas, levados a pensar que assim se manteriam para sempre e que poderiam com um pequeno esforço pagar as mensalidades...

Segundo comentário – acabam os “vistos gold”, e isso segundo alguns é importante para baixar os preços no sector imobiliário (não subscrevo, mas é uma ideia corrente), mas... com os nómadas, vai subir e muito o custo do arrendamento. Se o incentivo aos nómadas for um sucesso, nunca mais será possível a uma família “normal” arrendar uma casa em Lisboa ou Porto ou outra cidade que atraia nómadas em quantidade.

O preço das casas vai descer, sim, mas não é por causa do fim dos “vistos gold” – é por causa do aumento das taxas de juro. Já os valores de arrendamento, vai ser de fugir... (para a periferia distante).

Fernando Vieira, Lisboa

Direcção ou director? E de quê?

Quando me dizem que entrou quarta-feira em funções – proteladas, na prática, para Janeiro – a nova direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde e, no mesmo texto, se refere somente o director, fico “baralhado”. Cargo de um homem só ou duma direcção com vários membros? Até agora, parece prevalecer a primeira hipótese, pois o nome de Fernando Araújo ocupa o espaço todo, sendo tudo o mais omisso. Nem de propósito, li no Facebook, através da DW Brasil que “Elon Musk confirma que será o único director do Twitter” (sic). Estará na moda? Bem sei – e desconfio – que haverá “um conselho estratégico, a assembleia de gestores e o fiscal único” (sic), mas esta “linguagem de pau” ainda agrava mais as minhas dúvidas. Aliás, tudo se inicia com este instituto público que começa por não ter um nome. Ou não é verdade que aquilo a que Fernando Araújo preside, é designado por “direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde” (sic)? Parece nome dum programa de televisão que todos conhecemos, demasiado extenso e vago, corporizado num homem só, rodeado por “fantasmas” ainda por conhecer...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Arena de S. Bento

Pasmo ao visualizar os directos que os diferentes canais televisivos nos oferecem das sessões parlamentares. Privilegia-se a forma e não o conteúdo. São autênticas contendas parlamentares. Cada um grita o que pode como no palanque de um comício.

Injúrias, pateadas, gritos e palmas, tudo é permitido. Um autêntico ringue de pugilismo verbal. E pior do que tudo e o que todos, o eleito primeiro-ministro, quando acossado, retira a máscara, e destila um discurso brejeiro. Mas porquê? Não têm pão à mesa? Não têm ordenado no fim do mês? O que lhes falta, senhores deputados? Educação com certeza.

Diogo de Macedo, Lisboa