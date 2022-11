Deixar ou não crescer as ervas no meio da cidade? Depende, e as populações não gostam

As ervas nos passeios ou agarradas aos edifícios são uma imagem muitas vezes apontada como desleixo ou negligência do poder autárquico. Mas há investigadores que defendem que as ervas podem funcionar como “chapéu da ecologia” nas cidades. A proibição do uso de pesticidas tóxicos (o glifosato foi retirado do mercado em 2019) levou a uma alteração na forma como se cuida do espaço urbano. Mas agora a questão é mesmo saber se vale a pena, ou se se deve continuar este esforço.