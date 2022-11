Câmara vai pedir “parecer jurídico” para avaliar eventual incompatibilidade de Pedro Simas

Virologista Pedro Simas é vereador substituto e assessorou também a vereadora Laurinda Alves, o que configura uma incompatibilidade. Participou no desenho do plano de saúde para seniores e aprovou-o.

O virologista Pedro Simas, que se mantém como vereador substituto na Câmara de Lisboa, celebrou também um contrato de prestação de serviços de assessoria na área da saúde no gabinete da vereadora Laurinda Alves. Ora, segundo o Estatuto dos Eleitos Locais, que regula a actividade de presidentes de câmaras municipais, vereadores e membros das juntas de freguesia, tal constitui uma incompatibilidade. A câmara vai agora pedir um parecer ao departamento jurídico do município para analisar este assunto.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo semanário Expresso, que nota que “durante mais de meio ano”, Pedro Simas “acumulou a assessoria com a participação e a votação de deliberações da Câmara de Lisboa”, levantando ainda uma eventual “invalidade das propostas aprovadas com a presença de Simas”, uma vez que, em alguns casos, poderia estar a votar em causa própria. O artigo 4.º do Estatuto dos Eleitos Locais, que estabelece os seus deveres, refere numa das alíneas que estes não podem “celebrar com a autarquia qualquer contrato, salvo de adesão”.

Questionada pelo PÚBLICO sobre que procedimento tomará a câmara perante a eventual invalidade das propostas, fonte municipal refere apenas que “será pedido um parecer jurídico que avalie e clarifique todas as situações”.

Pedro Simas era o oitavo nome na lista com que Carlos Moedas ganhou a Câmara de Lisboa, portanto, o virologista, uma das figuras mais presentes nos ecrãs do país durante a pandemia de covid-19, ficou de fora do executivo, uma vez que a coligação Novos Tempos elegeu apenas sete vereadores.

No entanto, manteve-se como vereador substituto, o que quer dizer que sempre que algum vereador com pelouro falta às reuniões de câmara, é substituído por ele.

O contrato de Pedro Simas com o município foi celebrado a 30 de Novembro de 2021 para dois anos. De acordo com o portal da contratação pública Base, o contrato de prestação de serviços de assessoria na área da saúde estabelece que o virologista deveria dar “apoio à actividade do gabinete da vereadora Laurinda Alves”, que renunciou ao cargo no passado domingo por motivos de saúde.

O contrato celebrado estabelece o pagamento de cerca de 90 mil euros para dois anos, para que promovesse ainda “os estudos que se revelem necessários” para o trabalho da autarquia nesta área, estabelecendo o pagamento de 7505 euros no ano de 2021, 45.030 para 2022 e 37.525 para 2023.

“O contrato visa a satisfação de necessidades não permanentes do Município de Lisboa, correspondendo à execução de trabalho não subordinado e baseando-se em razões de especial aptidão técnica e intelectual, bem como na experiência profissional por parte do prestador de serviços, considerando inadequado o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público por parte do Município de Lisboa”, refere o documento.

A câmara refere ainda que Pedro Simas “já não tem qualquer relação contratual com a CML desde Julho de 2022”. No entanto, recentemente, Pedro Simas​ esteve presente da apresentação do plano de saúde Lisboa 65+, na qual ouviu um agradecimento por parte de Carlos Moedas pelo papel que teve na elaboração deste plano. E, na reunião de câmara de 24 de Outubro, na qual foi aprovado o plano, foi um dos vereadores dos Novos Tempos que o aprovou.