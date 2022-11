Arrebita Alentejo! Festival gastronómico estreia-se em Santiago do Cacém

Santiago do Cacém acolhe a primeira edição do Arrebita Alentejo. Festival gastronómico chega pela primeira vez à região com “um elenco de chefs de luxo, muita animação e um cheirinho” a Natal.

Com edições em diferentes pontos do país, o projecto Arrebita Portugal chega agora, pela primeira vez, à região do Alentejo. O mercado municipal de Santiago do Cacém foi o local escolhido para a edição inaugural do Arrebita Alentejo, com dois dias recheados de pratos confeccionados por “um elenco de chefs de luxo”, animação musical e, porque a quadra aproxima-se, “um cheirinho muito especial a Natal”, enumera a organização em comunicado.

Nos dias 19 e 20 de Novembro, a azáfama matinal do mercado, “que funcionará nos moldes habituais”, vai prolongar-se pela tarde e noite fora, aliando os “produtores e comerciantes residentes” aos sabores cozinhados por alguns dos “novos talentos da gastronomia alentejana”, além de vários “nomes consagrados” da culinária portuguesa.

A iniciativa, “uma homenagem à gastronomia e aos produtos da carismática região”, tem entrada gratuita, enquanto os pratos contam com um preço único de seis euros.

Foto O mercado municipal será o centro do evento CM Santiago do Cacém

O evento, organizado pela Amuse Bouche em parceria com a autarquia de Santiago do Cacém, arranca no dia 19, com “alguns dos projectos mais relevantes da nova cena gastronómica alentejana”, elencando vários nomes de uma nova geração de cozinheiros que “recria e eleva a cozinha e os produtos” da região a “outro patamar”, com “uma vertente mais criativa e inovadora”.

São eles: João Narigueta (Híbrido, Évora), Francesco Ogliari (Tua Madre, Évora), Gonçalo Queiroz (Origens, Évora), Filipe Rebocho (chef “nómada”, Évora), Filipe Bilro (Larau, Estremoz), Rúben Trindade Santos (Casa Gadanha, Estremoz), e David Vitorino (Brutos Food and Beer, Santiago do Cacém).

A programação do primeiro dia fica completa com a presença de “dois nomes incontornáveis da gastronomia tradicional da região”, António Nobre e Joaquim Saragga Leal; além da dupla Pão da São, “um projecto de pão artesanal de sucesso na região”; e teatro de rua, músicos ambulantes e, à noite, com as luzes e as bancas fechadas, há tempo ainda para “vinhos e cocktails”.

Já no domingo, dia 20, o mercado de Santiago do Cacém dá palco à “maior concentração de chefs com estrelas Michelin a cozinhar para o grande público no Alentejo”. São seis os cozinheiros estrelados a marcar presença: Vincent Farges (Epur, Lisboa), Alexandre Silva (Loco, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais), Luís Brito (A Ver Tavira, Tavira), Tiago Bonito (Casa da Calçada, Amarante) e João Lopes (Bon Bon, Carvoeiro).

Ao elenco juntam-se ainda Miguel Laffan (Palma, Monforte), Ana Moura (Lamelas, Porto Corvo) e Nikita Polido (Celmar, Sesimbra), assim como o pão artesanal da Millstone Sourdough, projecto de David Jesus e Sandra Freitas (Lisboa), e um concerto de encerramento.