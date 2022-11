Reentrada não controlada na atmosfera de foguetão chinês obriga a suspender voos em Espanha

A reentrada não controlada de parte de um foguetão chinês na atmosfera está, na manhã desta sexta-feira, a afectar o espaço aéreo espanhol. De acordo com o El Mundo, os aeroportos da Catalunha e de Ibiza vão ser os mais afectados.

O objecto espacial CZ-5B vai sobrevoar, durante cerca de uma hora, o espaço aéreo espanhol.

A Protecção Civil espanhola alertou que os voos na Catalunha estão “totalmente” restringidos durante 40 minutos, “devido ao risco associado pela passagem de um objecto espacial CZ-5B que atravessa todo o espaço aéreo espanhol”. Os voos entre as 9h38 locais (menos uma hora em Portugal continental) até às 10h18 serão os mais afectados.

De acordo com o mesmo jornal, o aeroporto de Barcelona suspendeu todas as partidas e chegadas durante uma hora – o que poderá afectar todos os horários do resto do dia.

As autoridades chinesas deixaram cair, sem controlo, uma parte de um foguete usado na última fase do seu programa espacial. Trata-se de um módulo de 20 toneladas, que, em fricção com a atmosfera se poderá desintegrar. A sua órbita caótica faz com que seja difícil calcular as áreas na Terra que poderão ser mais afectadas, mas sabe-se que a sua órbita de entrada irá passar por vários países do sul da Europa, detalha o El País.

De acordo com o EU SST, sistema de vigilância e rastreio espacial da União Europeia, “a probabilidade estatística de um impacto em áereas povoadas” da Terra é “baixo”.