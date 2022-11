Rune derrota Alcaraz em duelo de teenagers

Dinamarquês atravessa bom momento em Paris. Felix Auger-Aliassime não pára de vencer no ATP Tour.

Holger Rune nunca tinha passado dos oitavos-de-final num torneio da categoria Masters 1000, mas a vitória sobre o número um mundial, Carlos Alcaraz, comprovou o bom estado de forma do dinamarquês nesta fase final da época. E será ele o próximo a desafiar, nas meias-finais do Rolex Paris Masters, a invencibilidade de Felix Auger-Aliassime.

Rivais desde os 11 anos, Alcaraz e Rune (18.º) não se defrontavam há um ano, desde as Next Gen Finals de 2021, em que o espanhol prevaleceu (4-3, 4-2 e 4-0). Neste segundo encontro no circuito profissional – e o primeiro entre dois teenagers numa fase tão adiantada de um Masters 1000 desde 2007, quando Novak Djokovic derrotou Andy Murray, nas meias-finais de Miami – o dinamarquês de 19 anos entrou mais determinado e agressivo. E embora o segundo set tenha sido mais equilibrado, Rune venceu, por 6-3, 7-6 (3/1).

A 6-5, Alcaraz recebeu assistência médica, mas abandonou após perder o quarto ponto do tie-break, não querendo agravar uma lesão quando faltam nove dias para o início das ATP Finals. “Vou regressar a casa e farei os exames necessários para avaliar a gravidade da lesão. Hoje, não havia forma de poder continuar”, revelou o número um do ranking.

Rune vai agora discutir um lugar na final do Rolex Paris Masters com Felix Auger-Aliassime (8.º) e tentar vingar a derrota sofrida, na semana passada, em Basileia. O canadiano continua imparável, derrotou Frances Tiafoe (21.º), por 6-1, 6-4, e já vai em 16 vitórias consecutivas.

Após arrasar no primeiro set, em que cedeu somente oito pontos, Djokovic (7.º) eliminou o italiano Lorenzo Musetti (23.º), por 6-0, 6-3. Na meia-final, o sérvio defronta o vencedor do duelo da noite, entre Stefanos Tsitsipas (5.º) e Tommy Paul (31.º).

Em Forth Worth, Iga Swiatek confirmou o estatuto de favorita e carimbou a passagem às meias-finais das WTA Finals. A polaca de 21 anos derrotou Caroline Garcia na segunda jornada garantindo a qualificação no Grupo Tracy Austin.

Swiatek mostrou-se preparada para a pressão constante colocada por Garcia (6.ª) e salvou cinco dos seis break-points que enfrentou para vencer, por 6-3, 6-2. Esta foi a sua 14.ª vitória do ano sobre adversárias do top 10, mas um número que atesta a sua condição de indiscutível líder da tabela WTA: Swiatek somou a 40.ª vitória nos primeiros 45 encontros que realizou na condição de número um do ranking – só Serena Williams, em 2000, fez melhor, ao vencer 42 vezes.

A jornada de quinta-feira ditou a eliminação de Coco Gauff (4.ª). Num encontro entre duas estreantes nas WTA Finals, a norte-americana de 18 anos somou a segunda derrota, por 7-6 (8/6), 6-3, diante da russa Daria Kasatkina (8.ª), que vai discutir com Garcia quem avançará igualmente às meias-finais.