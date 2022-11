André Duarte estreia Tu Não Vês, para afirmar que “partilhamos todos a mesma essência”

Primeiro vieram Promessas e depois a afirmação de Meu Lugar, prometido título de um EP que ainda não viu a luz do dia. Agora, aos dois singles (e videoclipes) lançados em Março e em Julho deste ano, André Duarte vem juntar um terceiro, Tu Não Vês, onde o tema volta a ser o das relações humanas. E se Meu Lugar era por ele apresentado como uma canção para “elevar todas as minorias que são encaradas de forma negativa pela sociedade”, este retrata uma espécie de “atracção fatal” numa relação desfeita, que se torna tóxica. No texto em que é apresentado este seu terceiro single, André explica melhor: “O tema fala-nos do desejo por alguém que nos faz mal. Racionalmente sabemos que nos devemos afastar da outra pessoa, mas emocionalmente somos continuamente atraídos para ela. Esta dualidade de querer sem querer gera uma enorme tensão interna e é aí que assenta o tema.” No seu entender, porém, esse comportamento tende a ser diferente nas novas gerações (ele tem 22 anos): “As novas gerações – escreve André, no texto já citado – estão cada vez mais cientes da necessidade do amor-próprio, de cuidarmos de nós em primeiro lugar para podermos dar o melhor de nós aos outros. Penso que isto oferece uma perspectiva mais saudável do que uma relação deve ser.”

Com letra e música de André Duarte, Eva Mina e Diogo Alexandre, o vídeo de Tu Não Vês mistura personagens com fisionomias muito diversas, porque, segundo André, “a única forma de representar o toque humano é representar todas as narrativas”. E o seu lançamento, a duas semanas do Dia Internacional para a Tolerância (celebrado a 16 de Novembro), aponta nesse mesmo sentido. Ainda que André Duarte diga que “tolerância não é só um dia por ano”, ele acha muito importante que tal dia exista, nem que seja “para iniciar uma conversa saudável sobre o assunto e servir de lembrete aos meios de comunicação de que devem falar sobre o mesmo”. A par disso, sublinha esta ideia: “Devemos respeito a todos os que nos rodeiam. Independentemente de tudo, somos todos Humanos, partilhamos todos a mesma essência.”