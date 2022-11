Sexta na TV: entre assassinos e abusadores de animais, não é Tudo Bons Rapazes

CINEMA

O Segredo dos Seus Olhos

Hollywood, 11h40

A vida de Claire, procuradora do Ministério Público, e de Ray e Jess, agentes do FBI, é abalada quando descobrem que a filha de Jess é a última vítima do assassino em série que perseguem há meses. Apesar de não se pouparem esforços, o culpado nunca é encontrado e o caso é arquivado. Treze anos depois, Ray encontra uma pista que pode finalmente desvendar o crime hediondo. Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts dão vida a este remake norte-americano, realizado por Billy Ray, da oscarizada obra do argentino Juan José Campanella.

Super-Homem: O Regresso

Fox Movies, 14h59

Nomeado para o Óscar de melhores efeitos visuais em 2007, o filme de Bryan Singer (Os Suspeitos do Costume, X-Men) trouxe de volta ao grande ecrã uma das mais populares personagens da DC Comics. Mais uma vez, o Super-Homem (Brandon Routh) enfrenta não só um grande vilão – no caso, o ainda mais poderoso arqui-inimigo Lex Luthor (Kevin Spacey) – como dilemas e notícias dolorosas. É que, durante os anos em que se ausentou da Terra, o planeta mergulhou no caos.

Interstellar

Hollywood, 21h30

Num futuro não muito distante, a Terra é um planeta devastado e os cientistas buscam mundos potencialmente habitáveis que possam evitar a extinção da Humanidade. A solução pode estar em portais que possibilitam a ligação entre mundos paralelos e uma equipa de exploradores é enviada por um deles, em reconhecimento. Christopher Nolan (Memento, A Origem) realiza este drama sci-fi com Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Casey Affleck e Topher Grace nos papéis principais.

Cão Que Ladra Não Morde

RTP2, 23h12

Frustrado pelos latidos incessantes, Yoon-ju (Lee Sung-jae), um professor universitário algo desocupado, entra em guerra com os cães do edifício. Hyun-nam (Bae Doo-na) é a entediada secretária do administrador do prédio que irá investigar as suas actividades. Esta comédia negra foca-se nos bizarros eventos escondidos por detrás da fachada de um (aparentemente normal) bloco de apartamentos ao longo de uma semana, e é a estreia na realização de longas-metragens do coreano Bong Joon Ho (Parasitas).

Tudo Bons Rapazes

Fox Movies, 1h41

Martin Scorsese assina esta espécie de biografia da máfia, narrada na primeira pessoa por Henry Hill (Ray Liotta), um italo-irlandês cuja maior ambição é pertencer à rede criminosa, e que se envolve com James Conway (Robert De Niro) e com Tommy DeVito (Joe Pesci). No filme entram também os testemunhos de Karen (Lorraine Bracco), jovem judia que casou com Henry e que depressa vê toda a sua vida social enredada na nova “família”.

SÉRIE

El Presidente: Jogo da Corrupção

Prime Video, streaming

A plataforma estreia a segunda temporada da série que dramatiza a polémica e famosa investigação cognominada “FIFAgate”, que denunciou a cúpula corrupta do poderosíssimo organismo regulador do futebol internacional. O actor português Albano Jerónimo — que celebra 20 anos de carreira num momento de grande visibilidade internacional, tendo participado em séries como The One e Vikings – encarna a personagem titular: João Havelange, o primeiro presidente latino da história da FIFA. Armando Bó, o argentino oscarizado pelo argumento de Birdman, volta a ocupar-se da escrita e da produção, contando ainda com Andrés Parra e Maria Fernanda Cândido no elenco.

DOCUMENTÁRIO

Glúten, um Inimigo Público?

RTP1, 00h58

É um fenómeno recente mas tão disseminado que é impossível passar despercebido: o trigo, ancestralmente consumido pela humanidade com regularidade diária, começa a “envenenar” um número crescente de pessoas, resultando na abertura de um lucrativo mercado de produtos livres de glúten. Mas o súbito efeito nocivo de um alimento tradicional, altamente proteico e nutritivo, carece ainda de explicação científica definitiva e esta epidemia de intolerância alimentar continua a ser olhada com cepticismo por muitos. Este documentário examina ao microscópio o grão que ingerimos há mais de 10.000 anos.