Louis Malle, humano, demasiado humano

“Afinal, quem era Bugsy Siegel?” Susan Sarandon faz a pergunta a Burt Lancaster, já perto do final de Atlantic City, U. S. A.. Ela, fugitiva das terras do fim do mundo do Canadá à procura de refazer a vida em Atlantic City, não conhece o nome de um dos gangsters mais célebres da “era de ouro” do crime organizado norte-americano.