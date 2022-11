PJ detém mulher suspeita de abusar sexualmente dos filhos no concelho de Cuba

As alegadas agressões sexuais de que foram vítimas os filhos, um rapaz de seis anos e uma menina de um ano, ocorreram “em períodos distintos e em número não concretamente apurado”.

Uma mulher de 40 anos foi detida por suspeitas de ter abusado sexualmente dos seus dois filhos menores, juntamente com o pai das crianças, no concelho de Cuba, distrito de Beja, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ indicou que a mulher foi detida, na quarta-feira, por elementos da Directoria do Sul desta polícia, por existirem “fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado”.

Segundo a PJ, as alegadas agressões sexuais de que foram vítimas os filhos do casal, um rapaz de seis anos e uma menina de um ano, ocorreram “em períodos distintos e em número não concretamente apurado”.

Na investigação, referiu, foram recolhidos “vários elementos de prova, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais perpetradas” pela detida, assim como “elementos indiciadores” da intervenção nas práticas por parte do pai das crianças.

De acordo com a PJ, o homem de 56 anos encontra-se presentemente sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica, no âmbito de um inquérito em que é suspeito da prática de crimes de perigo comum.

“As agressões sexuais verificavam-se sempre em ambiente totalmente controlado pela ora detida e companheiro, residência de familiares, e sempre em ocasiões em que se encontravam sozinhos”, adiantou.

A mulher detida vai agora ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Cuba.