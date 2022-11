PAN quer baixar IVA das refeições escolares e reforçar Entidade para a Transparência

Inês Sousa Real apresentou esta semana novas propostas de alteração ao Orçamento do Estado, como a redução para 6% do IVA das refeições escolares e o reforço da verba da Entidade para a Transparência.

O PAN já deu entrada a 50 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2023 – o prazo de entrega termina a 11 de Novembro –, que serão discutidas no Parlamento na fase de especialidade a partir de 21 de Novembro. Além da revogação e da avaliação do impacto dos vistos gold, anunciada esta quarta-feira, o partido quer agora baixar o IVA das refeições escolares ou reforçar a verba da Entidade para a Transparência.