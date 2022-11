“Obviamente há dinheiro”. ANMP responde à ministra da Coesão

Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses diz que a decisão do Governo de não pagar as despesas das autarquias com a covid-19 é “uma opção política”.

Em resposta às declarações da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que afirmou esta quinta-feira, em entrevista à agência Lusa, que o Governo “não tem condições” de pagar os 156 milhões de euros de despesas dos municípios com o combate à covid-19 no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2023, Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), defendeu na Rádio Observador que “obviamente há dinheiro”, já que “o país vem batendo recordes de colecta fiscal ano após ano” e que tudo depende “dos objectivos políticos do Governo”.

“É uma opção política com a qual nós discordamos completamente. E obviamente vamos continuar a trabalhar com o Governo, a pressionar o Governo e a Assembleia da República, nomeadamente, o partido que tem maioria parlamentar, o PS, para que estes problemas sejam resolvidos a bem da honra do Governo”, afirmou o responsável pela associação de municípios.

Para Ribau Esteves trata-se de uma questão de “justiça” dado o “compromisso financeiro” assumido pelo primeiro-ministro com os municípios de cobrir as despesas extraordinárias das autarquias com o combate à covid-19, que ascendem aos 156 milhões de euros de acordo com cálculos dos municípios já validados pelo Tribunal de Contas.

Como exemplo da capacidade orçamental do executivo, o também presidente da câmara de Aveiro sublinha ainda que o Governo vai regularizar em Dezembro deste ano o pagamento de 104 milhões ​de euros de acertos do Fundo Social Municipal. “Nunca houve dinheiro para pagar essa dívida e este ano há dinheiro”, disse.

Em entrevista à agência Lusa, Ana Abrunhosa afirmou esta quinta-feira que “neste momento, nós não temos condições de corresponder a essa reivindicação da Associação Nacional de Municípios”. "A única abertura que temos, e já transmitimos, foi no âmbito daquele que é o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia”, acrescentou a governante, referindo-se a um apoio de 55 milhões de euros.

O reembolso das dívidas assumidas pelos municípios com o combate à pandemia também não constou do Orçamento do Estado para 2022 e, nessa altura, a ministra da Coesão Territorial sinalizou ao PÚBLICO que tinha “dúvidas” de que o Governo pudesse “apoiar muitas das despesas que os municípios tiveram”, apontando que o executivo “não se comprometeu” com o pagamento das mesmas.

Sobre esta matéria, o vice-presidente da ANMP alertou que as regras de acesso ao financiamento do Fundo de Solidariedade “são altamente restritivas e formalistas” e que “cobrem apenas um período do tempo da despesa”, sublinhando ainda que “existem outras fontes de financiamento no Orçamento do Estado” além dos fundos europeus.

Ribau Esteves assumiu também que a ANMP vai “sensibilizar” o executivo e os grupos parlamentares para apresentarem propostas que vão ao encontro das reivindicações dos municípios na fase de especialidade do OE, que tem votação final global marcada para 25 de Novembro.

Essas reivindicações não se esgotam no pagamento das dívidas das autarquias, mas passam igualmente pelo fim do corte de 5% nos vencimentos dos titulares dos cargos públicos ou pela redução do IVA da energia para as autarquias, que pagam uma taxa “chocante” actualmente, segundo o vice-presidente da ANMP.