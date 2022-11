País de Gales pede a fãs de Harry Potter para não deixarem meias na campa de Dobby

O elfo Dobby da saga Harry Potter morreu numa praia a oeste do País de Gales. Fãs têm deixado meias e pedras no local para homenagear a personagem.

Dobby é um elfo livre – por isso, tecnicamente não precisa das toneladas de meias que os potterheads deixam na sepultura, que se encontra numa praia a oeste do País de Gales.

Há mais de uma década, os fãs de Harry Potter têm-se dirigido até à praia para prestar homenagem ao pequeno elfo, que é também um dos mais leais amigos de Harry Potter. A praia onde se encontra a sepultura foi o cenário dos momentos finais de Dobby no filme Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1, lançado em 2010.

Mas 12 anos de homenagens de fãs provocaram essencialmente um risco ambiental no local, referem as autoridades galesas. A crescente colecção de lembranças tem-se tornado um incómodo, segundo aponta um grupo que avaliou a área. O que mais se encontra nesta praia são meias, uma peça de roupa que na saga ajuda Dobby a conseguir a liberdade de uma vida de servidão.

Temendo que o ecossistema da praia fosse prejudicado, alguns ambientalistas consideraram demolir o memorial. Mas após alguma deliberação, foi tomada, na semana passada, a decisão de manter a sepultura – com uma advertência de que não seriam deixados mais presentes para esta personagem fictícia.

O local de descanso final de Dobby permanecerá “para que as pessoas possam desfrutar”. “O Trust pede aos visitantes que só tirem fotografias quando visitarem o memorial para ajudar a proteger a vasta paisagem do local”, indicaram as autoridades num comunicado de imprensa.

Em Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1, Freshwater West é a praia para onde Harry, Ron, Hermione e Dobby escapam no final do filme. E – se de alguma maneira conseguiste esquivar-te à série de livros durante 25 anos – é também a cena em que o pequeno elfo morre depois de salvar os feiticeiros. Nos últimos suspiros, Dobby descreve aquele local como “um lugar para estar com os amigos”, tendo sido depois colocada uma cruz em madeira sobre um monte de pedras pintadas que marca actualmente a sepultura do elfo. Harry deixou ainda uma mensagem para o amigo: “Aqui jaz Dobby, um elfo livre”.

A praia em Pembrokeshire, no País de Gales, é uma longa faixa de dunas sinuosas e recifes rochosos. A área de conservação legalmente protegida é o habitat de uma grande quantidade de vida selvagem, incluindo lagartos, focas cinzentas, golfinhos e aves raras que fazem ninho no solo. Embora filmes como Os Talismãs da Morte e a versão de Ridley Scott de Robin Hood tenham apresentado a praia aos espectadores, este é também um local de uma tragédia marítima durante a Segunda Guerra Mundial, bem como um dos melhores locais para surfar no País de Gales.

A localização agora conhecida como o local de descanso de Dobby tornou-se problemática, segundo o National Trust, uma instituição de conservação que se preocupa com propriedades e marcos históricos, sobretudo porque todos os anos cerca de 75 mil pessoas visitam a praia, muitas vezes excedendo a capacidade do local e, por vezes, deixando para trás pequenos objectos em homenagem ao pequeno elfo.

“Artigos como meias, pequenos objectos e pedaços de pedras pintadas podem entrar no ambiente marinho e na cadeia alimentar e colocar em risco a vida selvagem”, menciona a entidade.

A sepultura de Dobby tem sido durante anos uma fonte de indignação para alguns habitantes de Pembrokeshire, que chegaram mesmo a exprimir essa irritação no Facebook. Enquanto algumas pessoas na comunidade celebram o “pedaço de magia” que o lugar tem para oferecer, outros vêem o memorial como uma “confusão sangrenta numa bela praia”.

Cerca de cinco mil pessoas responderam a um inquérito online sobre a sepultura para lidar com o excesso de turistas, meias e pedras pintadas. A solução acabou por ser um meio-termo para equilibrar “a popularidade do local com impactos na sensível natureza da praia e na paisagem e a pressão sobre as instalações e estradas circundantes”, referiu Jonathan Hughes, do National Trust.

Na quarta-feira, o Wizarding World, o grupo de fãs oficial de Harry Potter, implorou aos muggles – as pessoas não-mágicas – que não deixassem vestígios quando celebrassem a morada de uma personagem tão amada que até a escritora J.K. Rowling pediu desculpa por a ter morto.

Referindo-se ao momento em que o antigo mestre cruel de Dobby lhe deu erradamente uma peça de roupa, o que libertava os elfos escravizados, o Wizarding World pediu que os fãs cumprissem os apelos das autoridades galesas para não deixarem meias na sepultura.

“Lucius Malfoy pode ter deixado uma meia a Dobby, mas não vamos deixar nada nas nossas praias”, escreveu o grupo de fãs numa publicação do Instagram.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post