De olhos bem fechados!

Na edição do passado dia 27, o PÚBLICO deu à estampa uma “Carta aberta do Movimento de Estafetas ao Governo”, em que os seus autores clamam contra as alterações legislativas que se anunciam para este setor. Afiançam: “Precisamos de trabalhar, queremos trabalhar, mas queremos fazê-lo numa moldura que respeite a nossa liberdade e a nossa escolha.” Suplicam: “Pedimos aos governantes portugueses que nos deixem continuar a ser independentes, para escolhermos quando trabalhamos e a que horas nos ligamos à aplicação, ou aplicações, que queremos, com a possibilidade de escolhermos as nossas metas de ganhos, com flexibilidade de horários, para melhor gerirmos o nosso tempo e atividades adicionais.” E asseveram: “Ainda na passada semana, o PS apresentou na AR novas propostas que vão contribuir para acabar com a nossa liberdade e com o nosso direito de escolha. Somos e queremos continuar a ser independentes!”