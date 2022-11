Democracia ao fundo do túnel

Não posso estar mais de acordo com o PÚBLICO, quando na segunda-feira titulou em manchete que, na eleição presidencial do último domingo, no Brasil, ganhou a democracia. E se dúvidas houvesse, a forma como a comunidade internacional reagiu ao triunfo, mesmo que por escassa margem, de Lula da Silva, acorrendo a felicitá-lo, foi prova de que estava preocupada e entendia esse como o desfecho mais desejado pelos canais de contacto que tornava possíveis.

Bolsonaro sempre foi o Presidente da briga, que mostrava um Brasil constantemente orientado por ódios e de costas voltadas para a população, se bem que assumisse o contrário no discurso. O Presidente que nunca se moveu por causas, antes por instintos negacionistas. O Presidente que acusou meio mundo de corrupção, sem olhar para os processos em que está envolvido e que surgiram na vigência do seu próprio mandato.

Após as eleições, Bolsonaro precisou de três dias para fazer uma declaração atabalhoada do mais confrangedor que se pode ouvir de alguém sem ideias, forçado a balbuciar umas quantas justificações... Oxalá a sua saída da presidência confirme ao povo brasileiro que a democracia está aí ao fundo do túnel.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A derrota de um populista

O comportamento de Jair Bolsonaro no domingo passado, após os resultados eleitorais que traduziram a sua derrota, parecia um episódio da série de desenhos animados Vitinho, que anunciava as horas das crianças irem para a cama. O derrotado foi dormir bem cedo, silencioso, e, embora não se saiba se tomou uma caneca de leite morno acompanhado de bolachas antes de se deitar, tenho a certeza que teve falta de chá, pois nem felicitou o vencedor. Mesmo assim, dormiu dois dias, uma sonolência excessiva provocada por uma doença chamada populismo que só o fez despertar com o país a arder.

No fundo, os populistas acabam sempre por perder porque quando chegam ao poder cometem os mesmos pecados políticos daqueles contra os quais se batiam e são castigados por terem prometido estar ao “lado do povo”, dos seus anseios, mas nunca cumpriram as promessas de mudanças.

Emanuel Caetano, Ermesinde

O elogio do café e do jornal

Num tempo em que é manifesta a corrosão dos regimes democráticos, não lhe sendo alheia, aliás, a perversa influência do imediatismo das redes sociais (sem a qual não teríamos tido, por certo, as execráveis presidências de Trump e Bolsonaro), impõe-se o elogio de uma aliança civilizacional insubstituível: a que liga o café ao jornal. Mas essa aliança (autêntico fermento da cultura europeia!) já não parece ter a força de outrora. É daí que vem a tristeza com que vejo, levantando os olhos do PÚBLICO, e de chávena fumegante na mão, o insuportável brilho dos telemóveis da “tribo do polegar”. A esta gente, interrogo-me, que se entretém — sem descanso — com vídeos de gatinhos e cãezinhos, poderá alguma vez interessar o futuro da democracia?

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

E as camas para estudantes?

É absolutamente vergonhosa a forma como se alugam quartos nas cidades portuguesas, seja a estudantes ou outras pessoas. Por vezes são chamados de quartos, divisões que não têm as mínimas condições para tal (…). As autoridades não podem ficar indiferentes e o Governo tem que assumir que, no caso dos estudantes, a falta é do próprio António Costa, que anunciou em 21 de Julho de 2022 que o Governo tinha 378 milhões de euros para, através do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, construir novas residências de estudantes em todo o país, criando 12 mil camas. Mais uma vez, António Costa fez anúncios que não se cumpriram, o que infelizmente vendo sendo recorrente e sistemático. (…)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PÚBLICO Errou

O texto “O topo da hierarquia/Destes quatro nomes poderá vir a sair o futuro sucessor do líder chinês”, publicado na edição impressa do dia 16 de Outubro, cita sem os devidos créditos informação produzida pelo jornal Washington Post, ao arrepio do que prescreve a deontologia profissional e o nosso Livro de Estilo. Estamos, portanto, perante um caso abusivo de plágio que aqui se reconhece e pelo qual se pede desculpa aos leitores. O texto na edição online foi devidamente sinalizado e o original publicado, de forma a expor de forma transparente a dimensão do erro.