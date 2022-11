Miss Argentina e Miss Porto Rico tornam pública relação após se casarem

As modelos Fabiola Valentín, de 22 anos, e Mariana Varela, de 26 anos, casaram-se, na última sexta-feira, e decidiram usar o momento para tornar a sua relação pública.

“Depois de termos decidido manter a nossa relação privada, abrimos as nossas portas num dia especial. 28/10/22”, lê-se na conta de Instagram da porto-riquenha, numa publicação que inclui um vídeo com os momentos mais especiais do casal ao longo do último ano e meio.

Fabiola e Mariana, Miss Porto Rico e Miss Argentina 2020, respectivamente, conheceram-se durante o concurso Miss Grand International, em que participaram, em Banguecoque, Tailândia, em Março de 2021.

A vencedora desse ano não deixou de se juntar à celebração: “O MGI (Miss Grand International) deu origem a uma bonita união”, escreveu Abena Akuaba, que foi Miss Grand EUA 2020 e a primeira mulher negra a ganhar o concurso internacional, na caixa de comentários.

O Miss Grand International foi fundado em 2013 e tem como objectivo promover a paz. Há um ano, o concurso foi palco da denúncia dos crimes na Birmânia (Myanmar), depois de a representante birmanesa ter feito um discurso comovente sobre a situação no seu país.

Han Lay acabaria por se manter em Banguecoque, mas, em Setembro último, depois de ter viajado até ao Vietname, foi retida no aeroporto e impedida de regressar à Tailândia. Actualmente, a modelo encontra-se a aguardar um pedido de asilo no Canadá.