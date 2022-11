Isabel II também foi mecânica durante a Segunda Guerra e as provas vão a leilão

Fotografias inéditas da rainha Isabel II, que morreu em Setembro, aos 96 anos e após 70 de reinado, mostram como no seu tempo de princesa a monarca trocou os vestidos de baile pela farda de mecânica que não se importou de sujar de óleo.

"Ficava completamente suja” e “insistia em ser tratada como uma vulgar recruta do ATS (Serviço Territorial Auxiliar) ​e em não receber qualquer favor”, contou a major Violet Wellesley ao biógrafo real sir John Wheeler-Bennett, em 1959.

Agora, as memórias sobre a rainha no ATS surgem em documentos que vêem a luz do dia com uma colecção de fotografias que mostram a falecida monarca com a sua equipa ou mergulhada na reparação de motores.

O conjunto é composto por sete fotografias a preto e branco de uma Isabel com 19 anos e vestida com o seu uniforme de mecânica do ATS. Há três fotografias de grupo, duas com a princesa enfiada no capô de um camião do Exército e outra ao volante de um veículo militar, descreve o Times.

Outras imagens mostram a visita dos seus pais, o rei Jorge VI e a rainha consorte Isabel, ao centro de treino do ATS em Camberley, Surrey.

Wellesley, que foi instrutora de condução de Isabel​, morreu em 1971, mas deixou instruções claras de que o arquivo só poderia ser tornado público e vendido após a morte da soberana. O lote vai a leilão na Reeman Dansie, em Colchester​, nos dias 8 e 9 de Novembro, inserido no catálogo Realeza, Belas Artes e Antiguidades.

A passagem da rainha Isabel pelo ATS deu-se no último ano de conflito, tendo a então princesa escolhido a especialidade de mecânica. No curso de formação de seis semanas, passou num teste de condução militar, aprendeu a ler mapas e trabalhou na reparação de motores. Na época, a Associated Press apelidou-a de “Princesa Mecânica Automóvel”.