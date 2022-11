Os velhos são os mestres de Teresa Caeiro na arte de fazer vinho da talha

Teresa Caeiro é a cara do projecto Gerações da Talha, mas, em rigor, é a extensão do bisavô, do avô, dos pais, do irmão, dos amigos e de um conjunto de velhos que se passeia com vagar por Vila de Frades - gente que tem o vinho da talha na alma. Teresa andou no Instituto Superior Técnico em Engenharia de Minas e trabalhou em África. A dada altura percebeu que não estava destinada a andar debaixo da terra, pelo que, em 2019, regressou ao Alentejo para se casar, ter uma filha e participar na onda de recuperação de um vinho que é único. Estudou viticultura e enologia na Universidade de Évora, começou a encher as talhas na adega de família (já são 50 talhas) e, hoje, tem três referências no mercado: Natalha, Farrapo e Professor Arlindo, além do projecto de parceria com o fotógrafo Ricardo Garrido, o Tubarão na Talha, que é um petroleiro (palhete).