Já estão escolhidos os “melhores Queijos de Portugal” do ano

Do flamengo ao curado, do amanteigado ao atabafado, do requeijão ao fresco, há queijos vencedores para todos os gostos. A Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios acaba de eleger o melhor queijo do ano para cada uma das 23 categorias a concurso no Queijos de Portugal 2022, listando ainda 46 menções honrosas.

Nesta 13.ª edição do concurso promovido anualmente, foram a prova 182 queijos de diferentes regiões portuguesas e, pela primeira vez, o júri da competição analisou ainda, sempre em “prova cega”, uma nova categoria: “culturas de superfície”, “um queijo que começa a ter a sua expressão em Portugal”, nota a associação em comunicado.

A nova categoria foi ganha pela marca Ilha dos Mistérios, da Cooperativa Leite de Montanha. Já a Queijos Santiago foi a única a arrecadar três galardões, com Serramonte (categoria “ovelha cura prolongada”), Quinta do Olival (“cabra cura normal”) e Três Igrejas (“mistura cura prolongada”). Confira os restantes vencedores no final do artigo.

De acordo com a directora-geral da ANIL, os objectivos do concurso passam por “promover e incentivar a indústria queijeira” e “contribuir para o aumento do reconhecimento e do posicionamento das marcas junto do consumidor final”. Maria Cândida Marramaque sublinha ainda que o concurso tem vindo a reunir “uma diversidade de queijos cada vez maior” e “com níveis de qualidade acima da média”.

Do painel de jurados fizeram parte “representantes do sector queijeiro, dos organismos de controlo e certificação, de instituições de ensino, da restauração e da gastronomia, da distribuição, representantes de empresas do sector industrial e comunicação social”.