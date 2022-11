Sp. Braga assume desconforto pela dependência na Liga Europa

De volta à vice-liderança na Liga portuguesa, consumada a “ultrapassagem” ao FC Porto, na 11.ª jornada, o Sp. Braga poderá capitalizar esta quinta-feira, diante do Malmö (20h, SportTV), a confiança oportunamente renovada, depois do choque sofrido na Liga Europa, onde passou de potencial vencedor do grupo D a inesperado candidato a uma despromoção à Liga Conferência.

Já sem a possibilidade de atingir a grande meta de vencer o grupo, a que se propôs desde a primeira hora, o Sp. Braga encontra-se numa posição ingrata, que Artur Jorge classifica de “desconfortável”, por estar dependente de terceiros para evitar descer ao patamar mais baixo das provas de clubes de UEFA.

Ciente da realidade com que terá de lidar, ao clube minhoto resta despedir-se da fase de grupos com uma vitória sobre os suecos do Malmö, condição essencial para poder aspirar ao play-off, mesmo que isso traduza uma sensação de impotência, já que precisa de aguardar pelo resultado do Union St. Gilloise, líder destacado, frente aos alemães do Union Berlin, que podem ter que fazer o que ainda ninguém logrou neste grupo: vencer os belgas, com a agravante de actuarem num estádio onde só o Sp. Braga pontuou.

O treinador da formação “arsenalista”, que não dispõe do lateral direito Fabiano, suspenso, poderá ter outra baixa no corredor esquerdo, caso Sequeira não recupere da contusão sofrida no jogo com o Gil Vicente. Para já, depois de ter causado boas sensações no último treino, ainda que limitado, Sequeira está convocado, mas em dúvida e dependente de um teste decisivo.

Inevitável é a chamada de Víctor Gómez, como alternativa à ausência de Fabiano na direita. O espanhol não actuou nos últimos três compromissos, embora tenha sido utilizado na Bélgica, no empate com o Union St. Gilloise.

Sem problemas está Vitinha, o melhor marcador da competição, com quatro golos, que acompanhou o técnico Artur Jorge na conferência de imprensa para reafirmar a determinação da equipa bracarense.

Sem subterfúgios, o treinador português assumiu o desconforto de “estar nesta posição, de uma vitória poder não ser suficiente” para o Sp. Braga conseguir aceder ao play-off, ainda que venha a somar os mesmos dez pontos que na edição passada garantiram a passagem dos minhotos. Apenas uma ressalva do técnico, para lembrar que “a continuidade na Europa está garantida”, mesmo que através da Liga Conferência.

“Estamos motivados e confiantes de que seremos capazes de fazer bem o nosso trabalho, embora tenhamos de ficar na expectativa para perceber o que resultará do outro jogo”, acrescentou.

Artur Jorge recordou que sempre foi “muito claro em relação aos objectivos traçados”, não aceitando como justificação próxima deste terceiro lugar algum excesso de confiança. “Admito que [em certas alturas] fomos menos competentes. Por isso estamos nesta posição, obrigados a superar este momento, a vencer, fazendo a nossa parte, e a ter que esperar serenamente”.

O Malmö atravessa um período difícil, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos (somou seis derrotas, cinco delas seguidas, e dois empates), ocupando o sétimo lugar na Liga sueca, a distantes 18 pontos do BK Hacken, já campeão.