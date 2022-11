Felix Auger-Aliassime continua imparável no ATP Tour

Faz nesta quinta-feira exactamente um mês que Felix Auger-Aliassime perdeu um encontro pela última vez. Desde então o canadiano de 21 anos tem somado só vitórias – e títulos, três. Ao derrotar Gilles Simon nos oitavos-de-final do Rolex Paris Masters, o número oito do ranking elevou para 15 o número de encontros ganhos sucessivamente. E colocou um ponto final nos 20 anos de carreira de Simon.

“Sinto-me muito sortudo por ter sido tenista profissional; foi o que sempre quis. Fui profissional durante muito tempo, por isso tive dupla sorte. E pude terminar quando quis, por isso, tive sorte por três vezes”, afirmou o francês de 37 anos, que faz parte de uma geração marcante do ténis francês, onde se incluem igualmente Jo-Wilfred Tsonga (que se despediu em Maio, em Roland Garros), Richard Gasquet e Gael Monfils. Estes quatro “mosqueteiros” contribuíram para a conquista da Taça Davis em 2007 e ganharam um total de 58 títulos no ATP Tour, mas apenas Tsonga esteve na decisão de um torneio do Grand Slam, no Open da Austrália de 2008, perdida para Novak Djokovic.

Gilles Simon était bien entouré pour ses adieux ??#RolexParisMasters pic.twitter.com/anW6Gk5BZX — FFT (@FFTennis) November 3, 2022

Simon atingiu o sexto lugar do ranking ATP, em 2009, e ganhou 504 dos 998 encontros que disputou em singulares. Um dos mais memoráveis aconteceu no Open australiano de 2016, quando resistiu a Novak Djokovic durante quatro horas e meia, tempo que o sérvio precisou para ganhar, apesar dos 100 erros directos cometidos.

Djokovic (7.º) está também nos quartos-de-final, após derrotar o russo Karen Khachanov (19.º), por 6-4, 6-1, numa reedição da final de 2018. Após a 11.ª vitória consecutiva no circuito, Djokovic vai defrontar Lorenzo Musetti (23.º), que eliminou Casper Ruud (4.º), por 4-6, 6-4 e 6-4. Interessante vai ser o duelo nos “quartos” entre os dois únicos teenagers do Top 100, ambos de 19 anos: Carlos Alcaraz (1.º) e Holger Rune (18.º).

Quem não tem sorte em Paris é Rafael Nadal que, no seu primeiro torneio enquanto pai e desde o US Open, perdeu na estreia. O número dois do ranking esteve irregular e permitiu que Tommy Paul (31.º) somasse a melhor vitória da carreira, por 3-6, 7-6 (7/4) e 6-1.

Nas WTA Finals, Maria Sakkari (5.ª) garantiu a presença nas meias-finais ao somar a segunda vitória em Forth Worth. A tenista grega repete o resultado na última edição da prova, após vencer Aryna Sabalenka (7.ª), por 6-2, 6-4. “Se não fosse agressiva neste court, especialmente diante da adversária que bate mais forte no circuito, tinha dito adeus. Se não arriscasse aqui quando é que iria fazê-lo”, frisou Sakkari.

Na última jornada do Grupo Nancy Richey, Sakkari vai defrontar Ons Jabeur que somou a primeira vitória esta semana, sobre a norte-americana Jessica Pegula (3.ª), por 1-6, 6-3 e 6-3. Pegula terá pela frente Sabalenka, mas apesar de já ter sofrido duas derrotas, ainda tem possibilidades de qualificar-se para as meias-finais.