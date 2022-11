FC Porto renova com Diogo Costa até 2027

O FC Porto oficializou esta quinta-feira a renovação com o guarda-redes Diogo Costa, que prorroga o vínculo até 2027 - mais um ano do que o contrato assinado em 2021. Diogo Costa, de 23 anos, tinha uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e que agora terá sido revista e fixada em 75 milhões de euros.

LIVE: ??? Diogo Costa é Dragão até 2027 ?? https://t.co/oEbtOza923 — FC Porto (@FCPorto) November 3, 2022

Com 85 partidas na baliza da equipa principal do FC Porto, Diogo Costa tem estado em destaque, tanto no clube como na selecção nacional, tendo estabelecido alguns recordes nacionais e internacionais (na Liga dos Campeões) no plano das grandes penalidades defendidas.

Isto, depois de ter sido o primeiro a conseguir no mesmo jogo fazer uma assistência para golo e defender um penálti, frente ao Bayer Leverkusen. De resto, a tremenda eficácia que tem mostrado a travar os pontapés de grande penalidade levou mesmo o FC Porto a exibir no museu as luvas que usou nos recentes jogos com o Bayer e com o Club Brugge.

“É a minha casa, estou aqui para ser mais um, para ajudar a que o FC Porto tenha mais títulos. É uma honra enorme renovar contrato com o clube do meu coração”, assinalou Diogo Costa, durante a cerimónia de renovação do vínculo. “Toda a profissão exige responsabilidade, para mais estando num clube como este. Estou aqui para lidar com isso”.