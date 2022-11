Jüra estreia uma nova canção, Voltarpramim, e lança EP de estreia Jüradamor em vinil

Até lançar o seu primeiro EP, Jüradamor, em Maio, a jovem cantora Jüra (nome artístico de Joana Silva) foi publicando nas plataformas digitais, uma a uma, as seis canções do disco com videoclipes minimalistas (centrados na sua imagem). Começou por Diz-me, em Janeiro de 2022, seguindo-se-lhe Porquê, Aluzétudo [assim mesmo, sem separação entre as palavras, o que tem sido recorrente nos títulos das suas canções], Dentro, Avidavoa e Nua. Antes, e desde que começou a dedicar-se com maior empenho às canções, o que sucedeu a partir de 2019, já lançara dois singles, ambos com videoclipe: És o amor, publicado em Abril de 2020 no YouTube e Somozumnãodois, este estreado em Fevereiro de 2021.

Agora, anunciando o fecho de um ciclo, estreia uma nova canção, Voltarpramim, antecipando num videoclipe a sua chegada na sexta-feira às plataformas digitais. Nela, manteve a parceria, iniciada no EP de estreia, com o produtor e músico DØR (Miguel Ferrador). No texto que acompanha o single, a cantora diz o que a motivou a fazer esta canção: “Fiz uma jura e vou fazer o combinado. Vou sem deixar. Voltarpramim é decidir escolher-me de todas as vezes. Calar o mundo. Sentir o peso, ir embora e deixar ficar o amor. É um fim sem ser e um início que não é. É ir a saber que tudo o que cantei senti. E quando jurei não menti.”

Nascida em Alcobaça, Joana Silva (agora Jüra) trabalhou como bailarina, acrobata, actriz e também em dobragens de filmes de animação, antes de se iniciar nas canções. Fez o Curso de Dança na Academia de Dança de Alcobaça e, em seguida, já em Lisboa, estudou na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo (EPAOE) do Chapitô, terminando o curso “com distinção”, em 2017. Agora, a par desta nova canção e do lançamento em vinil do seu EP de estreia, anunciado para 15 de Novembro, Jüra apresenta-se ao vivo ainda este mês no Super Bock em Stock, em Lisboa (no dia 26) e em Dezembro estará em Braga, na primeira edição do Festival Authentica (dia 9), e em Aveiro, no Teatro Aveirense (dia 22).