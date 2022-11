Essa coisa chamada carisma

Para um estudo no âmbito de uma iconologia política, as imagens dos apoiantes de Bolsonaro em sofrimento pela derrota e ausência do “chefe” são dotadas de uma eloquência patética muito mais interessante do que as imagens da multidão eufórica que festejava a vitória de Lula. As manifestações eufóricas do povo vitorioso, por mais intensas que sejam, seguem uma gramática dos gestos, uma coreografia estereotipada; mas a expressão de sofrimento e de choque doloroso, visível na gestualidade tensa e nos rostos retraídos do povo derrotado, tinha o aspecto da máscara trágica. Esta avaliação deve ser acompanhada por um juízo, certamente menos objectivo do que este esboço de iconologia política, sobre a figura de Bolsonaro: aos olhos de um observador livre de encantamentos como os que puseram em êxtase alguns milhões de brasileiros, este “chefe” enquadra-se bem numa categoria que Gabriel Tarde, num dos seus estudos de psicologia social, identificou com o “palhaço carismático”. Nesta categoria cabe também um Donald Trump. Dois exemplos já perfazem uma tipologia.