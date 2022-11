Uma anedota verdadeira num livro hilariante

Nascer em Atlantic City, uma das capitais americanas do jogo, não terá sido em vão para Joshua Cohen. Como se a cidade costeira do estado de New Jersey, protagonista de um dos mais estimulantes ensaios do livro ATTENTION!, de 2018, o tivesse injectado com a dose certa — se é que tal existe — de delírio narrativo e desajuste a regras mais ou menos devotamente seguidas pela geração de escritores a que ele pertence: formação universitária, departamentos de inglês ou estudo de literatura comparada, escrita criativa. Cohen virou costas a tudo isso e tem feito um percurso solitário, singular, tão vibrante que vários críticos o têm considerado um génio ou prodígio estilístico, como lhe chamou James Wood.