José Bolieiro volta a tribunal e é processado pelos credores da Azores Parque

Massa insolvente exige seis milhões ao presidente dos Açores e à autarquia de Ponta Delgada por gestão danosa. Repetição do julgamento da insolvência da ex-empresa municipal começa esta quarta-feira.

Absolvido em Abril de 2021 da acusação de insolvência culposa da antiga empresa municipal Azores Parque (AzP), José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores e ex-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD), volta a ser julgado no âmbito deste processo a partir desta quarta-feira, depois de o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ter determinado a anulação da primeira sentença e a repetição do julgamento. Acusado de acto de má gestão, o governante açoriano, assim como os restantes administradores municipais envolvidos na ex-sociedade e a própria autarquia foram processados na última semana em quase seis milhões de euros pela massa insolvente da AzP.