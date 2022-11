João Costa: “A recuperação das aprendizagens está a surtir efeitos”

Com o intuito de recuperar a aprendizagens perdidas durante os confinamentos a que a pandemia de covid-19 obrigou, o Ministério da Educação lançou em 2021 o Plano 21/23 Escola +, com um horizonte de dois anos lectivos. O plano contempla várias medidas, que as escolas podem adoptar, para apoiar os alunos. E as escolas têm aderido, diz o ministro da Educação, João Costa, que explica como tem vindo a monitorizar o que está a ser feito e como vai reforçar a avaliação.