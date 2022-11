“Resultados” e “cláusulas passerelle”. A receita do Governo para o futuro da Europa

O Governo não está contra uma revisão dos tratados da União Europeia, mas não vê que esta seja a prioridade para dar aos cidadãos as respostas que estes pedem no âmbito do debate que está a ocorrer na Conferência sobre o Futuro da Europa. Para o executivo, o foco deverá ser na aplicação das 308 medidas propostas no relatório final da conferência – que permitem dar resposta a preocupações que vão desde a melhoria do acesso à habitação a custos acessíveis à promoção da saúde mental – e ao uso da flexibilidade de que os tratados dispõem, como, por exemplo, a “cláusula passerelle” que pode permitir desbloquear votações na União Europeia.