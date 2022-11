Chega propõe comissão de inquérito a todo o processo da pandemia de covid-19

Dois dias depois do anúncio, o Chega formalizou nesta quarta-feira o pedido de constituição de uma comissão de inquérito para avaliar “todo o processo de gestão da pandemia” de covid-19, a “afectação de recursos económicos e humanos”, assim como “todos os contratos públicos nacionais e internacionais feitos ao abrigo dos denominados contratos ‘covid-19’”.

O texto da proposta assinada pelos 12 deputados do Chega acrescenta ainda dois itens ao objecto da comissão: avaliar o “contrato feito pela União Europeia e a farmacêutica Pfizer que obriga os países-membros a comprar vacinas que cobrem várias vezes as necessidades” e ainda a avaliação dos “compromissos assumidos pelo Governo e não cumpridos” até agora.

A proposta de inquérito parlamentar terá que ser aprovada em plenário – mas as três outras comissões de inquérito (sobre o acolhimento e integração de cidadãos ucranianos; sobre a credibilidade dos relatórios de segurança interna; e acerca das causas de mortalidade não-covid em 2020 e 2021) que a bancada do Chega levou à votação desde o início da legislatura chumbaram, e a quarta (acerca da reestruturação do SIRESP) foi entregue há dez dias e acabou por ser retirada esta semana.

Numa longa exposição de 15 páginas, os 12 deputados do Chega recordam as declarações de estado de emergência, os vários picos da pandemia, os confinamentos obrigatórios e as suas consequências económicas e financeiras para as empresas e quase todas as áreas, a queda do PIB, o desemprego, as ajudas do Governo às empresas, trabalhadores e famílias, a situação do SNS tanto no atendimento dos doentes como na vacinação.

E refere também o acompanhamento dos muitos contratos celebrados pela administração local e central para a prevenção e combate à pandemia, em especial aquilo que considera ter sido uma deficiente fiscalização de todo o processo.

Apesar de ter havido uma comissão eventual de acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia de covid-19 e do processo de recuperação económica e social na passada legislatura, na qual André Ventura, como deputado único, não participou, o Chega considera que se deve mesmo avançar para uma comissão de inquérito.

Por exemplo, na área dos direitos fundamentais, o Chega pretende “apurar até que ponto o estado de emergência podia/pode limitar um direito constitucional"; na questão das vacinas, o partido defende que se deve escrutinar como foram negociados os contratos.

“A Assembleia da República não pode alhear-se da questão da gestão de todo o ‘processo covid’. Em primeiro lugar, por toda a implicação económica e social que não se findou com o levantamento de restrições. Em segundo lugar, os contratos realizados no âmbito covid, por se tratar de dinheiros públicos, cuja utilização pode e deve ser fiscalizada pela Assembleia da República. Em terceiro lugar, porque não podem deixar de estar em causa as decisões e a actuação dos vários membros do Governo implicados nas tomadas de decisão durante o período de pandemia”, argumentam os deputados do Chega.