Autarcas querem voltar a ter salário por inteiro e reembolso total das despesas da covid

Pareceres da ANMP e da Anafre sobre o Orçamento do Estado coincidem em algumas reivindicações. Entidades serão ouvidas no Parlamento na quinta-feira.

Os apelos quase parecem concertados: tanto as associações de autarcas dos municípios como das freguesias querem o reembolso das despesas extraordinárias que assumiram pelo combate à pandemia da covid-19, o fim do corte de 5% nas remunerações dos eleitos locais, a redução ou isenção do IVA para diversas actividades promovidas pelas autarquias e uma compensação para enfrentarem a inflação.