Somos todos mulheres

Há mês e meio que o Irão está mergulhado em protestos populares e repressão violenta. Tudo começou com a detenção de uma jovem iraniana-curda de 22 anos, de visita a Teerão – Mahasa Amini –, que foi detida pela polícia da moralidade pelo simples facto de não usar o véu estritamente de acordo com as regras da República Islâmica. Isto é, usava o véu, mas não tapava totalmente o cabelo.