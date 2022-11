Bloco liderado por Netanyahu à beira da vitória nas eleições

Com quase 80% dos votos contados, o conservador Likud de Netanyahu e os seus prováveis aliados religiosos e de extrema-direita estavam a caminho de obter uma maioria no Parlamento israelita.

O antigo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu está prestes a regressar ao poder. Esta quarta-feira, afirmou que o seu partido está à beira de uma retumbante vitória eleitoral.

Com quase 80% dos votos contados, o conservador Likud de Netanyahu e os seus prováveis aliados religiosos e de extrema-direita estavam a caminho de controlar uma maioria no Parlamento israelita. A coligação governante do primeiro-ministro Yair Lapid, que teve uma curta vida, apesar de ter sido apoiada pelo centro-esquerda, parece ter entrado em colapso.

“Ganhámos um enorme voto de confiança do povo de Israel”, disse Netanyahu, sorridente, aos apoiantes do seu partido Likud na sede eleitoral. “Estamos à beira de uma vitória muito grande”.

Com a voz rouca de semanas de campanha em todo o país, Netanyahu prometeu formar um “Governo estável e nacional”, enquanto a multidão o interrompeu cantando: “Bibi, rei de Israel”.

Embora a situação ainda possa mudar, os resultados parciais mostraram Netanyahu, que está a ser julgado por corrupção (alegações que nega), a liderar um bloco de quatro partidos, ocupando 65 dos 120 lugares do Knesset.

Netanyahu, que passou menos de 18 meses fora do cargo, disse que esperaria pelos resultados oficiais.

O reinado recorde de 12 anos consecutivos do mais antigo primeiro-ministro de Israel terminou em Junho de 2021, quando o centrista Yair Lapid conseguiu juntar um improvável governo de coligação de liberais, partidos de direita e partidos árabes. Mas a frágil aliança soçobrou passado um ano no poder.

Lapid não deu as eleições como perdidas e disse que esperaria até ao fim da contagem.

“O povo quer uma maneira diferente. Querem segurança”, disse Netanyahu. “Querem poder, não fraqueza... Querem sabedoria diplomática, mas com firmeza”.

Estas são as quintas eleições em Israel em menos de quatro anos e foram dominadas pela gigante personalidade de Netanyahu e pelas suas batalhas legais, que têm alimentado o impasse que bloqueia o sistema político de Israel desde 2019 e aprofundou a divisão entre os seus apoiantes e opositores.

A campanha foi marcada por Itamar Ben-Gvir, que vive no colonato judaico de Kiryat Arna, considerado um dos mais radicais da Cisjordânia, e pelo bloco Sionismo Religioso, agora destinado a ser a terceira maior força no parlamento, depois de ter surgido das margens políticas. Netanyahu tem contado com o apoio de Ben-Gvir e do seu companheiro líder de extrema-direita, Bezalel Smotrich.

A perspectiva de um governo que inclua Ben-Gvir corre o risco de causar alarme entre os países aliados, incluindo Washington. É um antigo membro de Kach, um grupo que está nas listas de vigilância terrorista israelita e norte-americana, e já foi condenado por incitamento racista. Numa aparente tentativa de acalmar os receios no estrangeiro, Netanyahu, que em 2020 forjou laços diplomáticos formais com os Emiratos Árabes Unidos e o Bahrain, disse que um governo sob a sua liderança agiria de forma responsável, evitaria “aventuras desnecessárias” e “alargaria o círculo de paz”.

No entanto, o seu possível regresso reforçou o cepticismo palestiniano acerca de uma solução política para o conflito, após uma campanha que se desenrolou durante a crescente violência na Cisjordânia ocupada, com incursões e confrontos quase diários.